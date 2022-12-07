Бернарду о сборной Аргентины: «Они в числе фаворитов ЧМ. Надеюсь увидеть Альвареса в финале»

назвал сборную Аргентины одним из фаворитов .

«Мне очень нравится сборная . Они не очень удачно начали турнир матчем против Саудовской Аравии, но правда в том, что я вижу их в числе фаворитов.

Я очень рад за Хулиана Альвареса. Он классный парень, отличный игрок, который очень удивил меня в «Сити» – я не знал, чего от него ожидать. Надеюсь увидеть его в финале», – пошутил полузащитник и сборной .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ