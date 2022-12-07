Бернарду о сборной Аргентины: «Они в числе фаворитов ЧМ. Надеюсь увидеть Альвареса в финале»

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Бернарду Силва назвал сборную Аргентины одним из фаворитов ЧМ-2022.

«Мне очень нравится сборная Аргентины. Они не очень удачно начали турнир матчем против Саудовской Аравии, но правда в том, что я вижу их в числе фаворитов.

Я очень рад за Хулиана Альвареса. Он классный парень, отличный игрок, который очень удивил меня в «Сити» – я не знал, чего от него ожидать. Надеюсь увидеть его в финале», – пошутил полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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