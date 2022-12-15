Агбонлахор о Роналду: «Один из величайших. Ситуация с «МЮ» и Португалией не должна бросать тень на его заслуги»

Экс-форвард «Астон Виллы» встал на защиту .

– Повлияли ли последние события на репутацию Роналду?

– Нет, я так не считаю. Люди будут разочарованы тем, как для него все сложилось в « » и сборной , но все это не должно бросать тень на его заслуги.

Я думаю, он еще может кое-что дать футболу. Сейчас он тренируется на базе « », у него есть предложение из Саудовской Аравии. Люди же сразу пытаются принизить Роналду, забывают о том, чего он добился.

Все обсуждают, кто же лучший футболист всех времен. Какое это имеет значение? Роналду – один из величайших в истории футбола, – сказал Агбонлахор, прежде часто критиковавший португальца.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ