Инфлюэнсер о том, позорит ли Ивана Кнолль Хорватию: «Мы игнорируем воров, о которых нужно вопить. Глупо кричать на женщину, которая крадет только внимание»

Хорватская радиоведущая и блогер Андреа Андраши высказалась о критике Иваны Кнолль.

Бывшая мисс Хорватии прославилась на своими откровенными образами. Однако на родине многие резко критиковали болельщицу, считая, что ее слишком откровенные наряды и поведение вредят имиджу страны.

«Идея о том, что позорит Хорватию, очень популярна в интернете, и с каждым днем мне это все менее понятно, ведь тех, кто позорит страну, хватает и без этого. Например, у нас есть министр, отвечающий за реконструкцию домов, которые обрушились в результате землетрясения, из-за чего люди рискуют встретить Рождество в контейнерах. Он, кстати, тоже прибыл в Катар.

У нас также есть бывший декан с женой, которые отмыли 155 тысяч кун (около 20 тысяч евро – прим. Sports.ru) и потратили их на парфюмерию, украшения и отдых на Бали. Но, возможно, вы пропустили это в море новостей об Иване Кнолль.

У нас есть семья из четырех человек, из которой выжила только одна девочка, потому что два каких-то дикаря сбили их на машине, и обвинения до сих пор не предъявлены. У нас также есть больше 7 тысяч человек с ограниченными возможностями, которые остались без помощников, потому что те, кто принимает новые законы, сначала повысили свою заработную плату.

У нас есть список из 71 депутата, которые проголосовали против повышения пенсий и за повышение своих зарплат… Впрочем, к чему эти перечисления, вы и так все знаете.

Вас может раздражать, что Ивана слишком откровенно одевается, может раздражать внимание, которое она получает. Можете говорить, что все, что она делает – бесстыдная самореклама.

Возможно, вы совершенно правы, но из всех перечисленных ранее Ивана Кнолль – единственная, кто не притворяется кем-то, кем она не является. Она путешествует за свои деньги – или вы думаете, что человек с двумя миллионами подписчиков в соцсетях не имеет дохода?

Она живет своей жизнью, и пока я не плачу за ее поездки, духи и украшения, мне все равно. В стране, где мы изо дня в день игнорируем воров, о которых нужно вопить, как-то глупо кричать на женщину, которая крадет только внимание», – написала инфлюэнсер в колонке для 24 sata.

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