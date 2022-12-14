Хорватская модель Ивана Кнолль получала сообщения от футболистов во время ЧМ-2022.

Как сообщает Daily Mail, 26-летняя модель получила в инстаграме десятки предложений выйти замуж, сообщений сексуального характера и предложений встретиться, в том числе от игроков сборных, участвующих в турнире в Катаре.

«Я просто веселюсь со всеми. Наверное, я нравлюсь людям, потому что хорошо выгляжу.

Я не заинтересована в том, чтобы встречаться с кем-то здесь. Мое намерение – заставить людей улыбаться, вот и все», – заявила экс-мисс Хорватии.

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