Экс-мисс Хорватии не боится ареста на ЧМ-2022 из-за откровенных нарядов: «В Европе мы с уважением относимся к хиджабу и никабу. Наш образ жизни тоже должны уважать»

Бывшая мисс Хорватии не боится ареста за откровенные наряды на в Катаре.

«В первую очередь я подумала, что в случае проведения чемпионата мира в Катаре все будет разрешено для комфорта болельщиков. Без каких-либо ограничений.

Затем я узнала о правилах и была шокирована. Было запрещено показывать плечи, колени, живот. Я такая: «Боже мой, у меня даже нет одежды, чтобы все это закрыть».

Я была очень зла, потому что я не мусульманка. В Европе мы с уважением относимся к хиджабу и никабу. Думаю, что они также должны уважать наш образ жизни, нашу религию.

Но когда я приехала [в Катар], то была удивлена, потому что никаких сложностей с одеждой не создается. Они позволяют носить все, что вы хотите – кроме как в правительственных зданиях. Но это нормально.

Не беспокоюсь ли я за то, что меня арестуют за откровенные наряды? Я никогда не боялась чего-то подобного», – сказала Ивана Кнолль PA.

Фото: инстаграм Иваны Кнолль