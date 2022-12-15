Томори о невызове на ЧМ: «Конечно, я разочарован, хотел сыграть за Англию. Постараюсь попасть на Евро-2024»

признался, что разочарован непопаданием в заявку Англии на .

«В чем мне хотелось бы улучшить свою игру? Я знаю, что моя работа – защищаться, но также мне бы хотелось больше забивать.

Я искренне восхищаюсь многими защитниками в Серии А, такими, как Ким Мин Чжэ, , и . Глядя на них, я хочу совершенствоваться.

Невызов в сборную ? Очевидно, я разочарован, потому что я хотел бы сыграть[на ЧМ-2022] в Катаре.

Я знаю, что должен делать больше, чтобы заслужить вызов на , поэтому я буду продолжать работать – посмотрим, что из этого получится», – сказал защитник «Милана».

Саутгейт о невызове Томори на ЧМ-2022: «Магуайр – один из наших лучших центральных защитников. Не думаем, что молодые сделали достаточно, чтобы вытеснить старших»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ