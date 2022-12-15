Томори о невызове на ЧМ: «Конечно, я разочарован, хотел сыграть за Англию. Постараюсь попасть на Евро-2024»
Фикайо Томори признался, что разочарован непопаданием в заявку Англии на ЧМ-2022.
«В чем мне хотелось бы улучшить свою игру? Я знаю, что моя работа – защищаться, но также мне бы хотелось больше забивать.
Я искренне восхищаюсь многими защитниками в Серии А, такими, как Ким Мин Чжэ, Милан Шкриньяр, Леонардо Бонуччи и Бремер. Глядя на них, я хочу совершенствоваться.
Невызов в сборную Англии? Очевидно, я разочарован, потому что я хотел бы сыграть[на ЧМ-2022] в Катаре.
Я знаю, что должен делать больше, чтобы заслужить вызов на Евро-2024, поэтому я буду продолжать работать – посмотрим, что из этого получится», – сказал защитник «Милана».
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