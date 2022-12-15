Томори о «Милане»: «Теперь, когда мы выиграли скудетто, соперники настраиваются на нас по-особому. Нужно найти другие способы побеждать»

оценил перспективы «Милана» в текущем сезоне.

«На мой взгляд, самым трудным для нас будет снова победить. В прошлом сезоне мало кто верил в нашу победу, и мы прекрасно об этом знали, но теперь медали чемпионата у нас на груди.

Это означает, что наши соперники, как правило, меняют свою тактику и стараются не проиграть, поэтому нам нужно найти другие способы побеждать.

Нам нравится ощущение победы, и на этот раз это будет сложнее, но мы можем стать еще сильнее», – сказал защитник « ».

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