Адиев об Алипе: «Потенциально он может стать основным защитником «Зенита»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал трансфер Нуралы Алипа в «Зенит».

«Для всего казахстанского футбола это отличная новость. Самое главное, чтобы Алип получал больше игрового времени в «Зените», ему нужно играть. Думаю, что потенциально он может стать основным защитником «Зенита», но в команде есть огромная конкуренция. Алипу будет непросто, но потенциал у него есть. Он будет расти и, возможно, в будущем станет игроком основы», – сказал Адиев.

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