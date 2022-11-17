Глава RFEF поздравил Де Хеа с завершением карьеры в сборной. Давид ответил, что не заканчивал ее

не завершал карьеру в сборной Испании.

32-летний испанец не был вызван в национальную команду на чемпионат мира-2022. Журналист El Chiringuito Хосе Альварес рассказал о деталях этого.

Альварес заявил, что тренер лично звонил Де Хеа, чтобы сообщить, что тот не войдет в состав сборной. Энрике назвал это техническим решением.

Затем последовал один звонок от президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF) , который поздравил вратаря с решением завершить карьеру в сборной. Де Хеа пояснил, что не планирует объявлять об уходе и готов ехать в сборную, если получит вызов.

«Через несколько дней [после беседы с Энрике] Давид получил сообщение от Рубиалеса, который сказал: «Давид, рад, что ты наконец-то принял решение, о котором давно думал. Мне уже сообщили, что ты покидаешь сборную».

На это Де Хеа ответил: «Нет никакого решения, кто вам сказал, что я от чего-то отказываюсь? Тренер сказал мне, что не рассчитывает на меня, но я никогда не отказывался от сборной и не собираюсь этого делать, если меня вызовут», – так передал суть диалога Альварес.

Напомним, Де Хеа не играл за сборную Испании с октября 2020 года. Тем не менее он регулярно вызывался в национальную команду и был в заявке на Евро-2020.