Вопрос о будущем Де Хеа в «МЮ» рассмотрят во время ЧМ. Об этом сообщил тен Хаг

высказался о будущем в команде.

«Сейчас мы сосредоточены на предстоящих матчах, но дальше будет перерыв на чемпионат мира, и тогда мы подумаем [о контракте].

Я неоднократно говорил об этом, но я доволен Давидом, он отличный вратарь. Ему всего 31 год, он в хорошей форме и может прогрессировать и дальше. Я надеюсь, что он останется в команде», – отметил главный тренер .

Текущее соглашение голкипера с «МЮ» действует до конца сезона, и клуб может продлить его еще на один год.

Де Хеа нет в предварительном составе сборной Испании на ЧМ-2022. Рамос, Фати и Кепа – в списке