Вопрос о будущем Де Хеа в «МЮ» рассмотрят во время ЧМ. Об этом сообщил тен Хаг

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная Испании по футболу Давид Де Хеа ЧМ-2022 Эрик тен Хаг Футбол

Эрик Тен Хаг высказался о будущем Давида Де Хеа в команде.

«Сейчас мы сосредоточены на предстоящих матчах, но дальше будет перерыв на чемпионат мира, и тогда мы подумаем [о контракте].

Я неоднократно говорил об этом, но я доволен Давидом, он отличный вратарь. Ему всего 31 год, он в хорошей форме и может прогрессировать и дальше. Я надеюсь, что он останется в команде», – отметил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Текущее соглашение голкипера с «МЮ» действует до конца сезона, и клуб может продлить его еще на один год.

Де Хеа нет в предварительном составе сборной Испании на ЧМ-2022. Рамос, Фати и Кепа – в списке

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные