Тен Хаг был бы доволен 5-м местом «МЮ» к перерыву на ЧМ на старте сезона: «Думаю, да, особенно при всех проблемах, с которыми мы столкнулись»
Эрик тен Хаг оценил выступление «Манчестер Юнайтед» в осенней части сезона.
«Был бы я доволен такими результатами в начале сезона? Думаю, да. Особенно с учетом проблем, с которыми мы столкнулись. Прежде всего, в нападении – в этой части сезона у нас было мало доступных игроков.
Мы должны поработать над этим, и тогда мы сможем стать более стабильными», – сказал главный тренер «МЮ».
«Манчестер Юнайтед» перед перерывом на чемпионат мира в Катаре занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков. Отставание от «Тоттенхэма», идущего четвертым, составляет три очка, однако «красные дьяволы» имеют игру в запасе.
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