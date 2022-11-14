Тен Хаг был бы доволен 5-м местом «МЮ» к перерыву на ЧМ на старте сезона: «Думаю, да, особенно при всех проблемах, с которыми мы столкнулись»

Эрик тен Хаг оценил выступление «Манчестер Юнайтед» в осенней части сезона.

«Был бы я доволен такими результатами в начале сезона? Думаю, да. Особенно с учетом проблем, с которыми мы столкнулись. Прежде всего, в нападении – в этой части сезона у нас было мало доступных игроков.

Мы должны поработать над этим, и тогда мы сможем стать более стабильными», – сказал главный тренер «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» перед перерывом на чемпионат мира в Катаре занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков. Отставание от «Тоттенхэма», идущего четвертым, составляет три очка, однако «красные дьяволы» имеют игру в запасе.