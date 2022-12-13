Швайнштайгер о Фернандеше: «Я называю его «мозгом» – каждое действие на поле имеет смысл. Его работу часто недооценивают»

высоко оценил футбольный интеллект .

«Я называю его «мозгом». Он очень умно перемещается на поле. И мне кажется, что объем работы, который он выполняет, очень недооценивают. Конечно, Бруну отдает голевые передачи, забивает голы и дает отличные пасы, но еще он очень усердно работает.

У него всегда высокие показатели по преодоленной дистанции, и мне нравится наблюдать за ним, потому что, что бы он ни делал, в этом есть смысл», – сказал экс-полузащитник «Баварии», и сборной .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ