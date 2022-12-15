Льорис о финале ЧМ-2022: «Месси оставил след в истории футбола, но у Франции есть свои аргументы»
Вратарь сборной Франции Уго Льорис подвел итоги матча ЧМ-2022 с Марокко (2:0).
«Мы настрадались и сейчас обессилены, но довольны проделанной работой.
Мы сами себе предоставили драгоценную возможность вписать сборную Франции в историю футбола. Это наш второй финал за четыре года.
Мы были сильны, терпели, когда это было необходимо. Не все прошло идеально.
Нам нужно показать все, что мы можем, в воскресенье. Финал будет прекрасным, Аргентина – отличная команда, за которую выступает игрок, оставивший след в истории футбола. Но у нас есть свои аргументы», – сказал голкипер «Тоттенхэма».
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии