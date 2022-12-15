Льорис о финале ЧМ-2022: «Месси оставил след в истории футбола, но у Франции есть свои аргументы»

Вратарь сборной Франции Уго Льорис подвел итоги матча с (2:0).

«Мы настрадались и сейчас обессилены, но довольны проделанной работой.

Мы сами себе предоставили драгоценную возможность вписать сборную Франции в историю футбола. Это наш второй финал за четыре года.

Мы были сильны, терпели, когда это было необходимо. Не все прошло идеально.

Нам нужно показать все, что мы можем, в воскресенье. Финал будет прекрасным, – отличная команда, за которую выступает игрок, оставивший след в истории футбола. Но у нас есть свои аргументы», – сказал голкипер .

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