Льорис о финале ЧМ-2022: «Месси оставил след в истории футбола, но у Франции есть свои аргументы»

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Вратарь сборной Франции Уго Льорис подвел итоги матча ЧМ-2022 с Марокко (2:0).

«Мы настрадались и сейчас обессилены, но довольны проделанной работой.

Мы сами себе предоставили драгоценную возможность вписать сборную Франции в историю футбола. Это наш второй финал за четыре года.

Мы были сильны, терпели, когда это было необходимо. Не все прошло идеально.

Нам нужно показать все, что мы можем, в воскресенье. Финал будет прекрасным, Аргентина – отличная команда, за которую выступает игрок, оставивший след в истории футбола. Но у нас есть свои аргументы», – сказал голкипер «Тоттенхэма».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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