В Италии могут разрешить клубам ВАР-запросы на матчах. Федерация сообщила ФИФА, что готова к эксперименту

В Италии командам могут предоставить возможность запрашивать помощь ВАР.

На заседании лиги обсуждалась возможность технического персонала команд обращать внимание судьи на сомнительные эпизоды, произошедшие во время матча. футбола Италии по просьбе клубов Серии А выступила с такой инициативой.

В своем заявлении Федерация подчеркнула, что она «неофициально сообщила ФИФА о своей готовности провести эксперимент по использованию ВАР-запросов».

Цель эксперимента заключается не в том, чтобы обесценить роль главного арбитра, а в том, чтобы помочь его работе, «предоставив ему конкретные инструменты, которые помогут ему».

Технический тайминг и любые окончательные решения будут зависеть от Международного совета футбольных ассоциаций ( ).

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