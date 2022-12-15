Макрон зашел в раздевалку Марокко после полуфинала ЧМ-2022 и перед всей командой назвал Амрабата лучшим хавбеком турнира
Президент Франции Эммануэль Макрон посетил раздевалку Марокко после полуфинала ЧМ-2022.
Как сообщает Фабрицио Романо, после победы Франции над Марокко (2:0) политик зашел в раздевалку африканской сборной и перед всей командой назвал Софьяна Амрабата «лучшим полузащитником турнира».
17 декабря, в субботу, Марокко сыграет с Хорватией в матче за 3-е место.
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