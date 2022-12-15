Рафаэл Леау: «Тео – лучший левый защитник мира 👏»

в восторге от Тео Эрнандеса, с которым они вместе играют в .

«Тео – лучший левый защитник мира 👏», – написал вингер после полуфинала , в котором сыграли сборные Франции и Марокко (2:0).

Вчера 25-летний защитник забил победный гол Франции в полуфинале. Он отличился на 5-й минуте.

Франция очень резво вскрыла Марокко. Гол на 5-й минуте – самый быстрый в полуфиналах ЧМ с 1958-го

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