Рафаэл Леау: «Тео – лучший левый защитник мира 👏»

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Рафаэл Леау в восторге от Тео Эрнандеса, с которым они вместе играют в «Милане».

«Тео – лучший левый защитник мира 👏», – написал вингер после полуфинала ЧМ-2022, в котором сыграли сборные Франции и Марокко (2:0).

Вчера 25-летний защитник забил победный гол Франции в полуфинале. Он отличился на 5-й минуте. 

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