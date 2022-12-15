Тео Эрнандес: «Два финала ЧМ подряд – невероятно. Франция хорошо поработала, постараемся выиграть»

прокомментировал выход в финал .

В полуфинале французы обыграли (2:0), Тео отметился голом. В финале Франция сыграет с .

«Играть в двух финалах чемпионата мира подряд – невероятно. Мы хорошо поработали, было тяжело, но мы в финале.

Будем упорно работать, чтобы выиграть этот финал. Я также думаю о брате (Люка порвал кресты в первом матче на ЧМ – Sports.ru)», – сказал защитник TF1.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ