Тео Эрнандес: «Два финала ЧМ подряд – невероятно. Франция хорошо поработала, постараемся выиграть»

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 Люка Эрнандес Тео Эрнандес Футбол

Тео Эрнандес прокомментировал выход Франции в финал ЧМ-2022.

В полуфинале французы обыграли Марокко (2:0), Тео отметился голом. В финале Франция сыграет с Аргентиной.

«Играть в двух финалах чемпионата мира подряд – невероятно. Мы хорошо поработали, было тяжело, но мы в финале.

Будем упорно работать, чтобы выиграть этот финал. Я также думаю о брате (Люка порвал кресты в первом матче на ЧМ – Sports.ru)», – сказал защитник TF1.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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