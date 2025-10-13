Семин о норвежском паспорте Хайкина: «Это не потеря, в сборную России его пригласили один раз. Никита не был востребован здесь – его не звали ни в «Зенит», ни в «Спартак»
Юрий Семин высказался о получении Никитой Хайкиным гражданства Норвегии.
Ранее сообщалось, что вратарь «Буде-Глимт» несколько раз отказывался от вызовов в сборную России и получает паспорт Норвегии по ускоренной системе.
«У Хайкина был тяжелый карьерный путь, а в России он играл только в «Мордовии» и нигде больше. Здесь Никита не был востребован, его не приглашали ни в «Зенит», ни в «Спартак».
Играл в Израиле, Англии – поездил по миру. А приглашения от наших команд не было. Наверное, поэтому сейчас он принял решение играть за Норвегию.
В сборную России Хайкина пригласили лишь один раз, поэтому это никакая не потеря», – сказал бывший тренер «Локомотива» и российской сборной.
