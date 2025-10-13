Бельгия в статусе фаворита гостит у Уэльса, а вы можете получить фрибет 1500 рублей за регистрацию от БЕТСИТИ

Уэльс принимает Бельгию в отборочном матче ЧМ-2026.

Ситуация в группе J весьма напряженная: лидирует Северная Македония с 12 баллами, у бельгийцев 11 очков, у валлийцев – 10. В 4-м туре команды устроили настоящий триллер: Уэльс отыгрался с 0:3, но пропустил от Кевина де Брюйне на 88-й минуте и потерпел поражения в гостях.

В предстоящем матче букмекеры считают команду Руди Гарсии серьезным фаворитом: 1,75 против 4,50 при 4,10 на ничью. Линию «оба забьют» предлагают за 1,77 , на первый гол Бельгии в 1-и тайме можно поставить за 1,72 , а на то, что бельгийцы забьют в обоих таймах, – за 2,65.

