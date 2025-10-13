Карпин о символе на банкноте 500 рублей: «Я проголосовал бы за Лабубу»

Валерий Карпин шуткой ответил на вопрос о символе на банкноте 500 рублей.

Ранее Банк России открыл голосование по выбору символа для новой банкноты номиналом 500 рублей, но позднее отменил его. Выбор предлагался между Эльбрусом и «Грозный-Сити».

– Какое изображение вы хотели бы видеть на новой купюре в 500 рублей: Эльбрус или «Грозный-Сити»?

– Я проголосовал бы за Лабубу, – сказал главный тренер сборной России и «Динамо ».

