Алексей Миранчук о Месси в МЛС: «Его тяжело описать словами. Приятно смотреть – показывает хороший результативный футбол в свои годы»

Алексей Миранчук ответил на вопрос об игре против Лионеля Месси в МЛС.

Российский полузащитник играет в США за «Атланту Юнайтед », аргентинский нападающий выступает за «Интер Майами ».

«Диалога с Месси никакого не было. Его тяжело описать словами, если честно.

Приятно следить и смотреть, в свои годы показывает хороший результативный футбол.

Что можно сказать, одним словом – Месси», – заявил Миранчук .