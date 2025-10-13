Алексей Миранчук о Месси в МЛС: «Его тяжело описать словами. Приятно смотреть – показывает хороший результативный футбол в свои годы»
Алексей Миранчук ответил на вопрос об игре против Лионеля Месси в МЛС.
Российский полузащитник играет в США за «Атланту Юнайтед», аргентинский нападающий выступает за «Интер Майами».
«Диалога с Месси никакого не было. Его тяжело описать словами, если честно.
Приятно следить и смотреть, в свои годы показывает хороший результативный футбол.
Что можно сказать, одним словом – Месси», – заявил Миранчук.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
