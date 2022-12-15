Гризманн признан лучшим игроком матча Франция – Марокко

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн получил награду за полуфинальный матч ЧМ-2022.

Футболист, представляющий «Атлетико», признан лучшим игроком встречи с Марокко (2:0).

Он не отметился результативными действиями и не нанес ни одного удара, но совершил два отбора и отдал 21 точный пас (всего – 26).

Со статистикой выступлений Гризманна можно ознакомиться здесь.

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