Дидье Дешам: «На ЧМ просто не бывает, успех все компенсирует Франции. Мы сыграем за титул»
Дидье Дешам прокомментировал выход Франции в финал ЧМ-2022.
В полуфинале Франция выиграла у Марокко со счетом 2:0. В финале французы сыграют с Аргентиной.
«Очевидно, что это был важный матч. Будет еще один последний.
Уже месяц мы вместе с игроками. Просто не бывает. Но мы испытываем радость. Успех все компенсирует моим игрокам, команде. В воскресенье мы поборемся за титул.
Нужно использовать каждый момент в течение дня, чтобы по-настоящему оценить и насладиться моментом. Через четыре дня мы будем играть за титул чемпиона мира.
Мы будем наслаждаться этим сейчас и готовиться к последнему матчу этого чемпионата мира», – сказал тренер сборной Франции.
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