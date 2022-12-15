Дидье Дешам: «На ЧМ просто не бывает, успех все компенсирует Франции. Мы сыграем за титул»

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Дидье Дешам прокомментировал выход Франции в финал ЧМ-2022.

В полуфинале Франция выиграла у Марокко со счетом 2:0. В финале французы сыграют с Аргентиной.

«Очевидно, что это был важный матч. Будет еще один последний.

Уже месяц мы вместе с игроками. Просто не бывает. Но мы испытываем радость. Успех все компенсирует моим игрокам, команде. В воскресенье мы поборемся за титул.

Нужно использовать каждый момент в течение дня, чтобы по-настоящему оценить и насладиться моментом. Через четыре дня мы будем играть за титул чемпиона мира.

Мы будем наслаждаться этим сейчас и готовиться к последнему матчу этого чемпионата мира», – сказал тренер сборной Франции.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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