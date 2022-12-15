Дидье Дешам: «На ЧМ просто не бывает, успех все компенсирует Франции. Мы сыграем за титул»

Дидье Дешам прокомментировал выход Франции в финал .

В полуфинале Франция выиграла у со счетом 2:0. В финале французы сыграют с .

«Очевидно, что это был важный матч. Будет еще один последний.

Уже месяц мы вместе с игроками. Просто не бывает. Но мы испытываем радость. Успех все компенсирует моим игрокам, команде. В воскресенье мы поборемся за титул.

Нужно использовать каждый момент в течение дня, чтобы по-настоящему оценить и насладиться моментом. Через четыре дня мы будем играть за титул чемпиона мира.

Мы будем наслаждаться этим сейчас и готовиться к последнему матчу этого чемпионата мира», – сказал тренер сборной .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ