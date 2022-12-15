Макрон о финале ЧМ-2022: «Франция выиграет. Горжусь этой командой»

Эммануэль Макрон прокомментировал выход Франции в финал .

Французская команда в полуфинале обыграла со счетом 2:0. В финале Франция встретится с .

«Наши соотечественники нуждаются в простой и чистой радости. Ее дает спорт, в частности, футбол.

Сейчас мне гораздо лучше, чем полтора часа назад. Временами мы страдали, но мы увидели очень классную команду.

Огромное спасибо нашему тренеру, Дидье Дешаму, и этой команде, которая на самом деле представляет собой смесь нескольких поколений, это здорово. Я очень горжусь этой командой.

Дешам знает, каково быть в финале, и он их выигрывает. Мы возвращаем Кубок. Готовимся к финалу и, знаете что, мы его выигрываем!» – сказал президент Франции.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ