Макрон перед полуфиналом с Марокко: «Болеем за победу Франции. Спорт объединяет нас в уважении и дружбе между двумя народами»

Эммануэль Макрон пожелал сборной Франции победы в полуфинале с .

«Все болеем за победу сборной Франции! Не забывая о том, что спорт объединяет нас в уважении и дружбе между нашими двумя народами», – написал президент Франции в твиттере.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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