Морган о Месси и Роналду: «Одно из величайших соперничеств в спорте, нам повезло, что они есть. Лео и Криштиану были на пике 18-19 лет»

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Пирс Морган высказался о соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду

«Месси и Роналду провели 18 или 19 лет на пике, и это свидетельствует об их исключительной самоотдаче, замечательной физической форме и соперничестве, которое, без сомнения, подталкивало их обоих к еще большим высотам.

Я думаю, что это одно из величайших соперничеств в спорте, так что нам очень повезло, что они есть», – сказал телеведущий и болельщик «Арсенала». 

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