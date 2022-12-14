Хавбек Марокко Амрабат: «Мбаппе – один из лучших в мире, но мы не боимся. Уверены в своих шансах»

Хавбек сборной Марокко Софьян Амрабат готов к противостоянию с Францией на ЧМ-2022.

«Матч будет тяжелым, у великолепная команда. Она выиграла прошлый чемпионат мира.

Будет сложно, однако мы уже встречались с очень хорошими соперниками. Мы уверены в своих шансах.

К сборной Франции мы относимся с уважением, это будет замечательный полуфинал. Надеемся на хороший результат.

Мбаппе – прекрасный игрок, но мы его не боимся. Есть у Франции и другие сильные футболисты, но и их мы тоже не боимся. Уважаем – да.

Мбаппе – один из лучших в мире, но мы его не боимся», – подчеркнул хавбек «Фиорентины».

ЧМ-2022. 1/2 финала. Франция против Марокко. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ