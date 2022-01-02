ЧМ-2022. 1/2 финала. Франция против Марокко. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Сборная Франции в среду сыграет с Марокко в 1/2 финала ЧМ-2022.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Победитель игры встретится в воскресенье в финале с Аргентиной, проигравший сыграет в субботу в матче за 3-е место с Хорватией.
1/2 финала
- Дата проведения
- 14 декабря, 22.00, «стадион Аль-Байт»
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