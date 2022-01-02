ЧМ-2022. 1/2 финала. Франция против Марокко. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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Сборная Франции в среду сыграет с Марокко в 1/2 финала ЧМ-2022.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Победитель игры встретится в воскресенье в финале с Аргентиной, проигравший сыграет в субботу в матче за 3-е место с Хорватией.

ЧМ-2022

1/2 финала

Франция – Марокко
Дата проведения
14 декабря, 22.00, «стадион Аль-Байт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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