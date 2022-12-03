«У Роналду споры с Месси – он везде хочет быть первым. В российском футболе таких людей нет – мы работаем на команду» . Гоцук о зависимости нападающих от голов

ответил на вопрос о зависимости нападающих от голов.

«Я думаю, в российском футболе таких людей точно нет. У Криштиану Роналду споры с Месси, поэтому он везде хочет быть первым.

У нас менталитет такой, что мы привыкли работать на команду. Если команда наверху, то и ты будешь наверху.

Да, сейчас был случай с Сычевым. Но конфликт был не между двумя русскими футболистами, а между легионером из дальнего зарубежья и русским.

Хоть Сычевой мне и импонирует как нападающий, он проделал такой тяжелый путь, но я на стороне латиноамериканца, который забил железный гол. И он был прав. Для команды это было лучше. Это сугубо мое мнение», – сказал футболист в рамках шоу «Это Кубок мира, брат!»

«Это Кубок мира, брат!» – шоу, в котором ведущие и гости на протяжении месяца обсуждают все события чемпионата мира в Катаре. Новые выпуски выходят на канале каждый день.