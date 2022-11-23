Президент «Оренбурга» о Сычевом: «Разговоры про «Црвены Звезды» излишни, играют агенты. Я профессиональный чекист и с этими вопросами быстро разбираюсь»

Президент «Оренбурга» отреагировал на трансферные слухи о .

Ранее появилась информация о том, что форвард отказался от перехода в .

– Не стоит излишне мусолить все эти вопросы о каком-то большом интересе. Я благодарен тем футбольным специалистам, которые говорят: «Володя, ты не спеши, поиграй, наберись опыта, сделай имя». Зачем ему куда-то сейчас идти?

Но Сычевого упорно выталкивают. Это в конечном итоге может просто помешать ему. Он очень способный человек, и все голы Володи были именно трудовыми.

Разговоры про «Црвены Звезды» излишни. Мы владеем информацией, интерес сербов никак не подтверждается. Играют агенты. Зачем это делают? Я мог бы много рассказать. Вокруг этой истории наросло слишком много нелепого, ненужного, основанного на желании присоседиться, заработать.

Я профессиональный чекист и со всеми этими вопросами быстро разбираюсь. Увидел много наносного, что мешает Володе.

– Не боитесь, что во второй половине сезона Сычевой может выступить не так ярко, и летом уже не сможет продать его по зимним расценкам?

– Мы ничего не боимся. Мы знаем его реальную цену. Пусть он сам разберется, что ему надо, а мы поможем. Я лично ему помогу. Я во всем разобрался, знаю, что ему надо сделать. У него слишком много советчиков, – сказал Василий Еремякин.