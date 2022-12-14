Фанаты Марокко не могут вылететь в Доху на полуфинал ЧМ. 7 рейсов отменены из-за распоряжения катарских властей

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Национальная авиакомпания Марокко отменила 7 рейсов в Доху, запланированных на среду.

«В связи с последними ограничениями, введенными властями Катара, Royal Air Maroc с сожалением информирует клиентов об отмене их рейсов, выполняемых Qatar Airways», – говорится в заявлении авиакомпании.

В результате отмены рейсов болельщики, которые хотели попасть на полуфинальный матч сборной Марокко на ЧМ-2022, и у которых уже были забронированы номера в отеле, не смогут попасть на матч.

Royal Air Maroc ранее заявляла, что организует 30 дополнительных рейсов, чтобы помочь болельщикам попасть на матч 1/2 финала ЧМ-2022 против сборной Франции в среду. Однако во вторник источник в авиакомпании сообщил, что было запланировано только 14 рейсов. 

Национальная авиакомпания Марокко извинилась перед клиентами и обещала возместить стоимость билетов.

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