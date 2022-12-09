Карпин о ЧМ-2022: «Аргентина не удивляет. Вытаскивает матчи за счет Месси и отдельных игроков»
Валерия Карпина не удивила сборная Аргентины на ЧМ-2022.
Аргентинская команда дошла до 1/4 финала, где сыграет против Нидерландов.
«Честно, не могу сказать, что Аргентина творит и очень нравится. Да, вытаскивают матчи за счет индивидуальных качеств Месси и отдельных игроков.
Но сказать, что это сборная, которая удивляет – нет», – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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