Александр Тихонов: «Биатлон россиянам интереснее ЧМ-2022. Когда нет своих, болеть не за кого. Мы патриоты!»

Александр Тихонов считает, что биатлон россиянам интереснее матчей .

«Биатлон сейчас для россиян интереснее чемпионата мира по футболу. Когда нет своих, то болеть не за кого. Мы патриоты! Какой футбол вообще?! Если мы не можем выйти из группы, то это просто позор.

Я как динамовец дружил с Львом Ивановичем Яшиным. Бывал у него дома, часами, бывало, беседовали за рюмкой в период развала Союза. Вот это был футбол!» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ