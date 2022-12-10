«ЧМ в России – лучше, была футбольная атмосфера, а не сплошь политика, как в Катаре». Божович о ЧМ-2022

считает, что в России был лучше турнира в Катаре.

– Как вам в Катаре? Кто удивляет?

– Ничего удивительного я не увидел. Много фаворитов уехало уже домой. Немного в шоке, что испанцы покинули турнир, думал, они пройдут в полуфинал. Германия и в России, и здесь вылетела – серьезная для них неудача.

ЧМ в России был лучше, у вас витала футбольная атмосфера, а не сплошь политика, как сейчас. Политика все больше и больше влияет на футбол, к сожалению.

– Россия на чемпионате мира смогла бы нормально выступить?

– Трудно сказать. В 2018 году вы здорово сыграли, но некоторые игроки из того состава уже закончили карьеру, сейчас там молодой состав.

Мы видим, что Марокко, от которых ничего не ждали, вышли в 1/4 финала. Не могу сказать, что у них красивый футбол, но результата добились, как и вы против испанцев в 2018-м, – сказал бывший главный тренер клубов российской Премьер-лиги.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ