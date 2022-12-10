«ЧМ в России – лучше, была футбольная атмосфера, а не сплошь политика, как в Катаре». Божович о ЧМ-2022
Миодраг Божович считает, что ЧМ-2018 в России был лучше турнира в Катаре.
– Как вам ЧМ-2022 в Катаре? Кто удивляет?
– Ничего удивительного я не увидел. Много фаворитов уехало уже домой. Немного в шоке, что испанцы покинули турнир, думал, они пройдут в полуфинал. Германия и в России, и здесь вылетела – серьезная для них неудача.
ЧМ в России был лучше, у вас витала футбольная атмосфера, а не сплошь политика, как сейчас. Политика все больше и больше влияет на футбол, к сожалению.
– Россия на чемпионате мира смогла бы нормально выступить?
– Трудно сказать. В 2018 году вы здорово сыграли, но некоторые игроки из того состава уже закончили карьеру, сейчас там молодой состав.
Мы видим, что Марокко, от которых ничего не ждали, вышли в 1/4 финала. Не могу сказать, что у них красивый футбол, но результата добились, как и вы против испанцев в 2018-м, – сказал бывший главный тренер клубов российской Премьер-лиги.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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