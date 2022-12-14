«Все хотели, чтобы Аргентина проиграла, так что мы играли против остального мира». Эмилиано Мартинес после выхода в финал ЧМ-2022

высказался о выходе сборной Аргентины в финал .

Южноамериканская команда обыграла Хорватию в полуфинале (3:0). В решающем матче «альбиселесте» встретятся с Францией или Марокко.

– Поздравляю! Осталась одна игра до того, чтобы стать чемпионом мира. Как вы себя чувствуете?

– Не могу поверить, просто не могу поверить. Мы проиграли первый матч. Внезапно все перевернулось с ног на голову. Люди сомневались в нас. Мы прервали беспроигрышную серию из 36 игр. В первом тайме против Мексики мы были немного небрежны.

Все хотели, чтобы мы проиграли, так что мы играли против остального мира. В этой группе из 26 игроков все являются бойцами, и за нами стоят 45 миллионов аргентинцев, – сказал вратарь сборной .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ