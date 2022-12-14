Альварес о сольном проходе: «Мяч сильно рикошетил, но остался у меня, и я забил. Гол вселил душевное спокойствие»

прокомментировал свой красивый гол в полуфинале .

победила команду (3:0) в матче 1/2 финала.

В первом тайме нападающий, представляющий «Манчестер Сити», совершил сольный проход из центра поля и забил гол после входа в штрафную площадь.

«Сейчас очень много эмоций, много мыслей. Мы все как сумасшедшие. Приятно видеть мою семью, все время на чемпионате мира проходит невероятно. Мы вышли в финал – и хотели этого с самого начала.

Я побежал, подобрал мяч и понял, что мои партнеры по команде идут поперек моего движения. Мяч сильно рикошетил, но остался у меня и, к счастью, я смог забить. Этот гол вселил нам душевное спокойствие.

Мы заслужили быть в финале. Мы счастливы. Как и вся страна. Но мы стремимся к большему», – сказал Альварес.

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