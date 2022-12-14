Лапочкин считает ошибочным пенальти в ворота Хорватии: «Ливакович стоит на двух ногах, не делает движения в сторону Альвареса»
Экс-судья ФИФА Сергей Лапочкин оценил назначение пенальти в ворота сборной Хорватии.
В матче 1/2 финала ЧМ-2022 хорваты проиграли Аргентине (0:3).
«По моему мнению, это ошибочно назначенный пенальти. Вратарь [Ливакович] стоит на двух ногах, не делает движения в сторону нападающего [Альвареса], не вижу, в чем он нарушил правила.
Почему не вмешался ВАР? Допускаю, что главный судья сказал: «Я вижу движение, вратарь сбивает». ВАР видит какое‑то движение, поэтому это не явная и очевидная ошибка. Вероятно, для кого‑то это все‑таки пенальти», — сказал Лапочкин.
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