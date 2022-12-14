Маер о поражении Хорватии: «Пенальти сломал игру, но мы проиграли не из-за этого. Поздравляем Аргентину и идем дальше»

прокомментировал поражение сборной Хорватии в 1/2 финала .

– Мы хорошо начали, а потом пропустили тот гол с пенальти. Был пенальти или нет, не имеет значения. Сразу же пропустили второй, чего нельзя допускать на таком уровне против такой команды. Мы должны поздравить сборную Аргентины и готовиться к следующей игре.

Пенальти действительно сломал игру, после этого трудно было вернуться. Но мы проиграли 0:3 не поэтому, а потому что была лучше. Поздравляю их и надеюсь, что мы сможем завоевать медаль.

Надеюсь, что Лука [Модрич] будет играть еще долго. Я готов выполнять любую роль, будь то в основном составе или в запасе.

– Перед началом турнира любой был бы рад третьему месту.

– Будем реалистами, думаю, это так. К сожалению, у нас не получится завоевать титул, как мы мечтали, но я все еще верю, что мы можем выиграть бронзу.

– Марокко или Франция?

– Будем честны, Франция выглядит опаснее. Но Марокко на этом турнире показало командную силу и заслуженно вышло в полуфинал.

– Ваша реакция на поражение?

– Нам тяжело это принять. Мы все мечтали снова выйти в финал и завоевать золото. Это тяжело, но мы идем дальше, – сказал полузащитник и сборной .

«Это не пенальти. Что должен был сделать Ливакович, куда он мог уйти? Если это новые правила, они могли бы сказать нам о них». Далич после 0:3 от Аргентины

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ