Модрич про 0:3: «Аргентина заслужила выход в финал, если смотреть на игру в целом»

оценил разгром сборной Хорватии от (0:3) в 1/2 финала .

«К сожалению, мы проиграли и должны поздравить соперника. Они заслужили выход в финал, если смотреть на игру в целом. Они играли лучше.

Теперь нам предстоит матч за третье место. Нам нужно хорошо восстановиться, прежде всего ментально, и выиграть бронзу», – сказал хавбек сборной .

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