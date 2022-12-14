Модрич про 0:3: «Аргентина заслужила выход в финал, если смотреть на игру в целом»
Лука Модрич оценил разгром сборной Хорватии от Аргентины (0:3) в 1/2 финала ЧМ-2022.
«К сожалению, мы проиграли и должны поздравить соперника. Они заслужили выход в финал, если смотреть на игру в целом. Они играли лучше.
Теперь нам предстоит матч за третье место. Нам нужно хорошо восстановиться, прежде всего ментально, и выиграть бронзу», – сказал хавбек сборной Хорватии.
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