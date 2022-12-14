Модрич про 0:3: «Аргентина заслужила выход в финал, если смотреть на игру в целом»

Теги Сборная Аргентины по футболу Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич ЧМ-2022 Футбол

Лука Модрич оценил разгром сборной Хорватии от Аргентины (0:3) в 1/2 финала ЧМ-2022.

«К сожалению, мы проиграли и должны поздравить соперника. Они заслужили выход в финал, если смотреть на игру в целом. Они играли лучше.

Теперь нам предстоит матч за третье место. Нам нужно хорошо восстановиться, прежде всего ментально, и выиграть бронзу», – сказал хавбек сборной Хорватии.

Посмотрите на Буэнос-Айрес после выхода Аргентины в финал. Фанаты даже в особняке Марадоны! 

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные