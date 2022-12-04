Далич о 37-летнем Модриче: «ЧМ-2022 не последний его турнир с Хорватией. Да благословит его Бог»

Тренер сборной высоко отозвался о .

«Что бы я ни говорил о Луке, этого будет слишком мало. Да благословит его Бог, пусть он живет подольше. Уверен, это не последний его турнир с Хорватией.

Его телосложение, серьезность, работа и профессионализм имеют для нас решающее значение. Он очень важный игрок. Но все же мы команда.

Быть командой – единственный способ добиться результата. Лука – наш капитан и лидер, мы хотим, чтобы он остался с нами как можно дольше», – сказал , говоря о 37-летнем хавбеке «Реала».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ