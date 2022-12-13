«Марио обхитрил ЦСКА. Это предательство! А называл семьей». Экс-хавбек армейцев Кузнецов о защитнике

Экс-хавбек ЦСКА раскритиковал защитника за переход в .

«Он обхитрил ЦСКА. А все армейские болельщики наивно верили, что он возьмет и вернется в Москву.

Все говорили: «Ой, сейчас Марио вернется и как заиграет у нас». Конечно! Хочу теперь задать вопрос этим людям: «Ну, как вам Марио теперь? Считаете ли вы его теперь преданным ЦСКА?»

Это предательство! Он же называл ЦСКА семьей… Преданные клубу люди так себя не ведут. Так нельзя поступать с ЦСКА.

Мне теперь интересно мнение людей, которые были уверены, что Марио вернется только в ЦСКА», – заявил Дмитрий Кузнецов.

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