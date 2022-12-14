«Месси в очередной раз проявил гениальность. Всю игру определял он, а не Альварес». Колосков о матче Аргентина – Хорватия

оценил победу сборной над Хорватией (3:0) в полуфинале .

«Такого разгромного счета не ждал, а впечатления просто отличные. Это был такой матч, что не хотелось, чтобы он заканчивался – хотелось, чтобы он продолжался и продолжался.

Обе команды играли в атаку, не было автобусов, нудного перекатывания мяча – было соревнование в мастерстве футболистов, и в этом компоненте аргентинцы оказались намного сильнее хорватов.

У них тоже были шикарные комбинации, голевые и просто опасные моменты, было несколько индивидуальных проходов, но аргентинцы сыграли просто блестяще как в тактическом плане, так и в индивидуальном.

Месси в очередной раз проявил гениальность. Всю игру определял он, а не Альварес. Месси отдал ему на пустые ворота, накрутив троих, и отдал немыслимый пас между ногами защитника. Альвареса особо не было заметно в других играх, а Месси был заметен везде. Он определяет ход игры», – сказал почетный президент РФС.

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