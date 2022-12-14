Соса о 0:3 от Аргентины: «Пенальти – спорный по меньшей мере. Хорватия играла лучше в первые полчаса»

заявил, что Хорватия играла лучше Аргентины в первые 30 минут матча.

проиграла аргентинцам со счетом 0:3 в полуфинальной игре .

«Хорватия играла лучшие в первые полчаса матча. Мы контролировали ситуацию и владели мячом. А потом случился по меньшей мере спорный пенальти.

А ведь несколько мгновений назад был чистый угловой, который никто не заметил. Потом мы уступали уже 0:2. Против такой команды, как Аргентина, трудно отыграть такой отрыв.

Мы старались вернуться в игру, но показал то, что показывает всю карьеру. Поздравляю Аргентину с заслуженной победой. Что от нас зависит сейчас, так это подготовка к матчу за третье место.

Обидно проигрывать в полуфинале. Вроде и близко к финалу, но так далеко на самом деле. Сложно что-то комментировать, нужно собраться с мыслями.

Сегодня можем немного погрустить, но уже завтра должны проветрить голову и подготовиться к следующей игре. У нас есть травмы, постараемся их залечить и вернуться в Загреб с медалью», – заявил защитник сборной Хорватии.

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