«Ищем тренера, который знает, как побеждать». Бельгия принимает резюме до 10 января

Королевская Бельгийская футбольная Ассоциация (RBFA) объявила о поиске нового главного тренера.

На ЧМ-2022 сборная Бельгии не смогла выйти в плей-офф, и Роберто Мартинес покинул пост главного тренера национальной команды.

«RBFA ищет тренера для сборной, без совместительства, который знает, как побеждать. Он должен быть чрезвычайно амбициозным, обладать необходимым международным опытом на топ-уровне, тактическими знаниями и навыками, а также подходящими личными качествами.

Резюме будут приниматься до 10 января 2023 года», – говорится в заявлении RBFA.

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