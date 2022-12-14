Экс-судья Федотов о пенальти в ворота Хорватии: «Ливакович заранее выставил шлагбаум и сбил Альвареса. Споры непонятны»
Экс-судья Игорь Федотов оценил назначение пенальти в ворота сборной Хорватии.
В матче 1/2 финала ЧМ-2022 хорваты проиграли Аргентине (0:3).
«Мне непонятны споры из-за пенальти в ворота сборной Хорватии. Ливакович выставил шлагбаум и сбил аргентинца.
Кто-то, может быть, посчитал, что это соперник врезался во вратаря, но там было короткое расстояние, а голкипер заранее выставил ногу. В итоге аргентинец, естественно, пытался обежать вратаря, мимо которого уже прокинул мяч, но не смог из-за нарушения правил со стороны Ливаковича.
Жёлтая здесь показана за лишение явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч. Судьям было проще поставить пенальти – здесь не надо ничего выдумывать, кто там раньше или позже поставил ногу. Все просто», — сказал Федотов.
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