Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о выходе в финал .

«Мы знали, что не главные фавориты, но не собирались никому ничего уступать и показывали это в каждом матче.

Мы знали, что будет много владеть мячом, у нее очень хорошая полузащита. Но мы хорошо подготовились. У нас очень умные футболисты, которые умеют читать игру.

Скалони нам сказал: «Они знают, как перетерпеть, когда надо перетерпеть, и как держать мяч, когда его нужно держать». У нас очень хороший тренерский штаб, который ничего не оставляет на волю случая», – подчеркнул Месси.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ