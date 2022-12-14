Лионель Месси: «Не знаю, лучший ли это мой ЧМ. Мы были уверены, что справимся, и просили фанатов верить в Аргентину»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги игры с Хорватией (3:0) на .

«Много разных эмоций. Все это очень здорово. Здорово было видеть всех этих людей и мою семью на протяжении чемпионата мира. Вперед, на последний матч! Мы этого и хотели.

Я не знаю, лучший ли это мой чемпионат мира. Я наслаждаюсь игрой уже долгое время. Мы были уверены, что справимся. Мы знаем, что из себя представляем, и просили людей верить в нас.

Аргентина снова в финале чемпионата мира. Давайте насладимся этим!

Были у нас как тяжелые ситуации, так и очень хорошие моменты. Сегодня – великолепный. Я радуюсь вместе со всеми болельщиками, которые на трибунах, и всеми, кто остался в Аргентине. Представляю, какое там безумие творится!» – сказал Месси.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ