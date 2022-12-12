Александр Мостовой: «Где сейчас люди, которые говорили, что ЧМ в Катаре – плохой?»

высказался об уровне матчей на .

«Где сейчас люди, которые говорили, что чемпионат мира в Катаре – плохой? Хотелось бы сейчас посмотреть. Нам на десерт дали такие четвертьфиналы…

Пока матч Нидерланды – Аргентина – по всему самый лучший. Я пересматривал второй тайм и серию пенальти: знал, кто забьет и не забьет, но все равно переживал.

Розыгрыш штрафного голландцами был просто гениальный. Один раз из 10 такое пройдет. Какое-то сумасшествие», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ