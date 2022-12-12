Звезда крикета Кохли о Роналду: «Величайший игрок всех времен. Никакие титулы не объяснят твое влияние на людей. Это дар Божий»

Звезда крикета Вират Кохли поддержал .

34-летний Кохли – капитан сборной Индии по крикету. В 2018 году журнал Time назвал его одним из 100 самых влиятельных людей в мире.

проиграла Марокко в 1/4 финала со счетом 0:1 и покинула турнир.

«Никакие трофеи и титулы не повлияют на то, что ты сделал в этом виде спорта и для болельщиков во всем мире. Никакие титулы не могут объяснить то влияние, которое ты оказал на людей, и то, что я и многие другие люди во всем мире чувствуют, наблюдая за твоей игрой. Это дар Божий.

Настоящее благословение для человека, который каждый раз играет от всего сердца и является олицетворением упорного труда и преданности, а также истинным вдохновением для любого спортсмена. Для меня ты величайший игрок всех времен. 🐐👑», – написал Кохли в твиттере.

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