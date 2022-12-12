Чжо Гю Сон рассказал о стычке с во время матча .

«Нам нужно было забить еще один гол в ворота , а Роналду был заменен. Он был медлителен, поэтому я подошел к нему и сказал по-английски: «Быстрее». Я хотел, чтобы он быстрее покинул поле. Он был недоволен.

Многие сочли мой поступок неприемлемым, но я хотел, чтобы он ушел с поля как можно быстрее, потому что мне отчаянно хотелось победить», – сказал нападающий сборной в программе Saturday Wide.

В матче 3-го тура группового раунда ЧМ-2022 сборная Южной Кореи обыграла Португалию (2:1).

Роналду о перепалке с игроком Кореи: «Он говорил мне быстрее уходить с поля. Я сказал ему заткнуться, у него нет полномочий для такого»

Автор дубля Гане – медиафеномен в Корее. За два матча у него стало на 1,5 млн подписчиков больше!

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