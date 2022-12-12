Чжо Гю Сон о стычке с Роналду: «Нам нужно было забить, а он медленно уходил с поля. Сказал ему по-английски: «Быстрее»
Чжо Гю Сон рассказал о стычке с Криштиану Роналду во время матча ЧМ-2022.
«Нам нужно было забить еще один гол в ворота Португалии, а Роналду был заменен. Он был медлителен, поэтому я подошел к нему и сказал по-английски: «Быстрее». Я хотел, чтобы он быстрее покинул поле. Он был недоволен.
Многие сочли мой поступок неприемлемым, но я хотел, чтобы он ушел с поля как можно быстрее, потому что мне отчаянно хотелось победить», – сказал нападающий сборной Южной Кореи в программе Saturday Wide.
В матче 3-го тура группового раунда ЧМ-2022 сборная Южной Кореи обыграла Португалию (2:1).
Роналду о перепалке с игроком Кореи: «Он говорил мне быстрее уходить с поля. Я сказал ему заткнуться, у него нет полномочий для такого»
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